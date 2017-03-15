16:38 | ФУТБОЛ — Франция

Ди Мария подвергся издевкам со стороны фанатов в Мадриде

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Вингер "ПСЖ" Анхель Ди Мария во вторник летал в Мадрид, чтобы встретиться с государственным обвинителем и судьями по искам об уклонении от уплаты налогов, сообщает Le Parisien. По информации источника, футболист должен выплатить 3,5 миллиона евро, чтобы избежать тюрьмы. 

Во время того, как 29-летний аргентинец подходил к зданию суда, один из прохожих выкрикнул фразу в адрес игрока: "Ты приехал сюда, чтобы подать в суд на судью, который обслуживал матча "Барселона" - "ПСЖ"?". 

Напомним, на прошлой неделе парижане на выезде проиграли каталонцам со счетом 1:6 и вылетели из Лиги чемпионов. После игры французский клуб отправил в УЕФА жалобу на работу судейской бригады во главе с немцем Денизом Айтекиным.

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Материалы REN-TV

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