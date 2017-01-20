Ди Мария не собирается переезжать в Китай

Полузащитник "ПСЖ" Анхель Ди Мария заявил, что не намерен перебираться в Китай. Ранее в СМИ появилась информация, что один из китайских клубов хочет заполучить 28-летнего аргентинца.

- У меня есть еще 2 года контракта, - цитирует ESPN Ди Марию. - Моя семья счастлива в Париже. Конечно, были слухи о Китае, но я останусь в "ПСЖ" до конца моего контракта. Каждый может думать, что он хочет. Люди могут хотеть перебраться в Китай. Правда в том, что своими деньгами он может привлечь. Но не в моем случае, я предпочел бы остаться в Париже, чтобы быть счастливым и достичь своей цели - выиграть Лигу чемпионов.