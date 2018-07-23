Ди Мария назвал ложью слухи об уходе из "ПСЖ"

Нападающий "ПСЖ" Анхель Ди Мария прокомментировал информацию о том, что он может покинуть клуб из Парижа этим летом. Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что 30-летний аргентинец может перебраться в Италию. Вариантами для продолжения его карьеры назывались "Наполи" и "Интер".

"Это ложь", – написал Ди Мария в сториз своего Инстаграма поверх скриншота с новостью о том, что он уже сообщил одноклубникам о скором уходе.

Напомним, форвард выступает за "ПСЖ" с 2015 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2018/19. Трансферная стоимость игрока, по данным transfermarkt.de, оценивается в 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне Ди Мария провел на клубном уровне 45 матчей во всех турнирах, забив 21 мяч и сделав 1 голевую передачу.