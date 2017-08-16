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Ди Мария намекнул, что Месси и Роналду повезло играть с ним


Нападающий "ПСЖ" и сборной Аргентины в своем Инстаграме опубликовал фотографию с бывшими и нынешними партнерами по клубам и сборной, намекнув, что им повезло играть с ним. На фотографии 29-летний форвард изображен со Златаном Ибрагимовичем, Лионелем Месси, Неймаром, Уэйном Руни и Криштиану Роналду.

- Как же повезло этим парням, - написал Ди Мария.

Напомним, Ди Мария играл в "Реале" вместе с Роналду, в "Манчестер Юнайтед" - с Руни, в "ПСЖ" - с Ибрагимовичем и Неймаром. Месси является его многолетним партнером по сборной Аргентины.

 

Qué suerte tuvieron estos pibes jajajajajajajaja 😂😂⚽ Quel chance ces mecs jajajajajajaja 😂😂⚽

Публикация от Ángel Di María (@angeldimariajm) Авг 15 2017 в 5:25 PDT

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