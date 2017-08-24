Дешам не вызвал в сборную Франции Дембеле

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам огласил список игроков на ближайшие матчи против Голландии и Люксембурга в рамках отбора на ЧМ-2018. Специалист не стал вызывать нападающего дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле.

Полностью состав выглядит следующим образом: вратари – Альфонс Ареола ("ПСЖ"), Юго Ллорис ("Тоттенхэм", Англия), Стив Манданда ("Марсель"); защитники – Люка Динь, Самюэль Юмтити ("Барселона", Испания), Кристоф Жалле ("Лион"), Преснель Кимпембе, Левен Курзава ("ПСЖ"), Лоран Косьельни ("Арсенал", Англия), Джибриль Сидибе ("Монако"), Рафаэль Варан("Реал", Испания); полузащитники – Н’Голо Канте ("Челси", Англия), Блез Матюиди ("Ювентус", Италия), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", Англия), Адриен Рабьо ("ПСЖ"), Корантен Толиссо ("Лион"), Тома Лемар ("Монако"), Флориан Товен ("Марсель"); нападающие – Кингсли Коман ("Бавария", Германия), Оливье Жиру, Александр Ляказетт ("Арсенал", Англия), Антуан Гризманн ("Атлетико", Испания), Набиль Фекир ("Лион"), Кильян Мбаппе ("Монако").