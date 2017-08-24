Дешам не вызвал в сборную Франции Дембеле

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам огласил список игроков на ближайшие матчи против Голландии и Люксембурга в рамках отбора на ЧМ-2018. Специалист не стал вызывать нападающего дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле.
Полностью состав выглядит следующим образом: вратари – Альфонс Ареола ("ПСЖ"), Юго Ллорис ("Тоттенхэм", Англия), Стив Манданда ("Марсель"); защитники – Люка Динь, Самюэль Юмтити ("Барселона", Испания), Кристоф Жалле ("Лион"), Преснель Кимпембе, Левен Курзава ("ПСЖ"), Лоран Косьельни ("Арсенал", Англия), Джибриль Сидибе ("Монако"), Рафаэль Варан("Реал", Испания); полузащитники – Н’Голо Канте ("Челси", Англия), Блез Матюиди ("Ювентус", Италия), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", Англия), Адриен Рабьо ("ПСЖ"), Корантен Толиссо ("Лион"), Тома Лемар ("Монако"), Флориан Товен ("Марсель"); нападающие – Кингсли Коман ("Бавария", Германия), Оливье Жиру, Александр Ляказетт ("Арсенал", Англия), Антуан Гризманн ("Атлетико", Испания), Набиль Фекир ("Лион"), Кильян Мбаппе ("Монако").
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Ювентус
- Манчестер Юнайтед
- Марсель
- Тоттенхэм
- Арсенал Л
- Атлетико
- Бавария
- Лион
- Дидье Дешам
- Стив Манданда
- Боруссия Дортмунд
- Сборная Франции (футбол)
- Сборная Голландии (Футбол)
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Монако
- Сборная Люксембурга
- Лоран Косьельни
- Юго Ллорис
- Рафаэль Варан
- Кристоф Жалле
- Поль Погба
- Кингсли Коман
- Антуан Гризманн
- Люка Динь
- Оливье Жиру
- Блез Матюиди
- Н`Голо Канте
- Александр Ляказетт
- Самюэль Юмтити
- Тома Лемар
- Преснель Кимпембе
- Усман Дембеле
- Альфонс Ареола
- Джибриль Сидибе
- Кильян Мбаппе
- Корантен Толиссо
- Флориан Товен
- Адриен Рабьо
- Набиль Фекир