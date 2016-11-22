15:19 | ФУТБОЛ — Франция

Дешам готов вызвать Бензема в сборную Франции

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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отметил, что нападающий "Реала" Карим Бензема может быть вызван в национальную команду. Форвард не играл за сборную с октября 2015 года, когда его отстранили из-за причастности к шантажу полузащитника Матье Вальбуэна.

– У меня нет проблем с Бензема, – цитирует Le Figaro Дешама. – Это все было создано прессой. Если я его вызову в сборную, то он будет играть. Я никого не приглашаю, чтобы оставить на скамейке запасных. Принимаю решения, которые, как я считаю, будут лучшими для команды. Так что Бензема может играть.

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