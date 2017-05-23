Дер Закарян возглавил "Монпелье"

Новым главным тренером "Монпелье" назначен Мишель Дер Закарян, сообщает пресс-служба клуба. Сегодня с 54-летним франко-армянским специалистом, который в минувшем сезоне работал в "Реймсе", был подписан контракт. Также соглашение было заключено с его помощником Франком Ризетто.
В сезоне-2016/17 "Монпелье" под руководством Жана-Луи Гассе набрал 39 очков и финишировал на 15-й строчке.
Примечателен тот факт, что Дер Закарян в игроцкие годы с 1988 по 1997 года выступал за "Монпелье".
✍ [Officiel] Michel Der Zakarian nouvel entraîneur du #MHSC 🔶🔷➡ https://t.co/c1j3qfkpp8 pic.twitter.com/1SVyw2kWYG– MHSC (@MontpellierHSC) 23 мая 2017 г.
shpasic
и тут кто-то вместо Слуцкого влез!
19:27