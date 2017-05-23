Дер Закарян возглавил "Монпелье". ФУТБОЛ - Франция. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
19:22 | ФУТБОЛ — Франция

Дер Закарян возглавил "Монпелье"

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Новым главным тренером "Монпелье" назначен Мишель Дер Закарян, сообщает пресс-служба клуба. Сегодня с 54-летним франко-армянским специалистом, который в минувшем сезоне работал в "Реймсе", был подписан контракт. Также соглашение было заключено с его помощником Франком Ризетто.

В сезоне-2016/17 "Монпелье" под руководством Жана-Луи Гассе набрал 39 очков и финишировал на 15-й строчке.

Примечателен тот факт, что Дер Закарян в игроцкие годы с 1988 по 1997 года выступал за "Монпелье".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

и тут кто-то вместо Слуцкого влез!

19:27