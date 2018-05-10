Депай признан лучшим игроком чемпионата Франции в апреле

Нападающий "Лиона" Мемфис Депай признан лучшим игроком апреля в чемпионате Франции. Как сообщает пресс-служба профсоюза футболистов Франции (UNFP), 24-летний голландец набрал 43 процента голосов. В прошлом месяце Депай принял участие в 5 матчах лиги 1, забил 6 голов и сделал 6 голевых передач.

В борьбе за звание игрока месяца он опередил вратаря "Сент-Этьена" Стефана Рюффье и нападающего "Метца" Нолана Ру, которые набрали 38 и 19 процентов соответственно.

Во втором по силе дивизионе Франции звание лучшего игрока марта получил полузащитник "Реймса"​ Диегу Ригонату, набравший 52 процента голосов. В прошлом месяце 30-летний бразилец забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи в 4 матчах.