Депай представлен в качестве игрока "Лиона"

"Лион" представил вингера Мемфиса Депая в качестве игрока команды. За трансфер 22-летнего голландца "Манчестер Юнайтед" были выплачены 16 миллионов евро. Новичок команды надеется обрести уверенность в стане "ткачей".

- Проект "Лиона" является более осмысленным, чем у любого другого клуба, - приводит пресс-служба клуба слова Депая. - Я чувствовал, что именно здесь я нужен. "Лион" - отличный клуб, который выигрывал титулы. Для меня большая честь играть за эту команду. Я здесь, чтобы обрести уверенность. Знаю, что воскресный матч с "Марселем" имеет большое значение. Надеюсь, что буду включен в заявку на игру, несмотря на недостаток игровой практики. Хочу забивать голы, получать удовольствие и играть на великолепном стадионе "Лиона". Играть в лиге 1 - большой вызов для меня. Патрик Клюйверт был моим кумиром в детстве, как и Арьен Роббен.