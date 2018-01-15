Дело судьи, который ударил и удалил игрока "Нанта", будет рассмотрено в четверг

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) на своем официальном сайте объявила, что дисциплинарная комиссия рассмотрит дело арбитра Тони Шапрона в четверг, 18 января.

В воскресенье на 91-й минуте матча 20-го тура чемпионата страны "Нант" - "ПСЖ" Шапрон упал на газон, когда игрок хозяев Диегу Карлос случайно задел его ногу. Падая, судья попытался ударить игрока. Затем он показал ему вторую желтую карточку и удалил с поля.

Сегодня Шапрон был временно отстранен от работы, а лига отменила вторую желтую карточку Диегу Карлоса.

Французский судья ударил футболиста. Почему он это сделал? //

Судья извинился за удар игрока "Нанта" во время матча с "ПСЖ"