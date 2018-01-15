20:45 15 января | Футбол — Франция

Дело судьи, который ударил и удалил игрока "Нанта", будет рассмотрено в четверг

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Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) на своем официальном сайте объявила, что дисциплинарная комиссия рассмотрит дело арбитра Тони Шапрона в четверг, 18 января.

В воскресенье на 91-й минуте матча 20-го тура чемпионата страны "Нант" - "ПСЖ" Шапрон упал на газон, когда игрок хозяев Диегу Карлос случайно задел его ногу. Падая, судья попытался ударить игрока. Затем он показал ему вторую желтую карточку и удалил с поля.

Сегодня Шапрон был временно отстранен от работы, а лига отменила вторую желтую карточку Диегу Карлоса.

Французский судья ударил футболиста. Почему он это сделал? // 
Судья извинился за удар игрока "Нанта" во время матча с "ПСЖ"

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

Дать ему медаль за отвагу.

21:10 15 января

pushgun

Игрок его рукой в спину толкнул, а потом уже может и случайно задел ногой. Желтая по делу. Ну а бить по ногам игроков могут только футболисты команды соперников, тут спора нет.

20:59 15 января