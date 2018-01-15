Дело судьи, который ударил и удалил игрока "Нанта", будет рассмотрено в четверг

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) на своем официальном сайте объявила, что дисциплинарная комиссия рассмотрит дело арбитра Тони Шапрона в четверг, 18 января.
В воскресенье на 91-й минуте матча 20-го тура чемпионата страны "Нант" - "ПСЖ" Шапрон упал на газон, когда игрок хозяев Диегу Карлос случайно задел его ногу. Падая, судья попытался ударить игрока. Затем он показал ему вторую желтую карточку и удалил с поля.
Сегодня Шапрон был временно отстранен от работы, а лига отменила вторую желтую карточку Диегу Карлоса.
Французский судья ударил футболиста. Почему он это сделал? //
Судья извинился за удар игрока "Нанта" во время матча с "ПСЖ"
баламошка
Дать ему медаль за отвагу.
21:10 15 января
pushgun
Игрок его рукой в спину толкнул, а потом уже может и случайно задел ногой. Желтая по делу. Ну а бить по ногам игроков могут только футболисты команды соперников, тут спора нет.
20:59 15 января