Дебютный матч Неймара за "ПСЖ". Видео

Пресс-служба чемпионата Франции на официальном канале на Youtube опубликовала видео о дебютной игре нападающего "ПСЖ" Неймара. 25-летний бразилец в стартовом составе начал вчерашний матч 2-го тура лиги 1 против "Генгама" (2:0) и отыграл всю встречу. На его счету гол и голевая передача.
Напомним, в начале этого месяца "ПСЖ" выкупил у "Барселоны" контракт игрока за 222 миллиона евро, а затем форвард подписал пятилетнее соглашение с парижанами. Каталонцы задержали отправку международного трансферного сертификата футболиста, поэтому он пропустил 1-й тур чемпионата Франции.
баламошка
Да, играть эта коряга умеет) Ещё бы симулировал поменьше клоун в золотых наушниках - цены бы ему не было! А так всего 222 ляма.
11:01