Дебютный гол Митроглу спас "Марсель" от поражения в матче со "Страсбуром"

"Марсель" в матче 9-го тура чемпионата Франции сыграл вничью со "Страсбуром" - 3:3. На 89-й минуте нападающий "южан" Костас Митроглу забил гол и спас команду от поражения. Для греческого футболиста этот мяч стал дебютным в составе "Марселя"

"Олимпик" не смог продлить свою победную серию в чемпионате, которая составляла 3 матча. Команда с 17-ю очками поднялась на четвертое место в таблице и упустила шанс догнать "Монако", который идет вторым.

Чемпионат Франции

Лига 1

9-й тур

"Страсбур" - "Марсель" - 3:3 (1:1)

Голы: Пайет, 5 (0:1). Аолу, 31 (1:1). Коне, 48 - в свои ворота (1:2). Коне, 60 (2:2). Льенар, 74 (3:2). Митроглу, 88 (3:3).

"Страсбур": Камара, Коне, Лала, Сека, Сальмье, Мартен, Льенар (Сако, 90), Аолу, Гонсалвеш (Гримм, 81), Да Кошта (Баокен, 69), Террье.

"Марсель": Манданда, Роланду, Рами, Сакаи (Лопес, 85), Амави, Товен (Жермен, 77), Сансон, Замбо, Пайет, Митроглу, Нжи (Сарр, 46).

Предупреждения: Льенар, 30. Амави, 62. Товен, 67. Аолу, 67. Сансон, 88. Камара, 88.

Судья: Готье (Франция).

15 октября. Страсбург. Стадион "La Meinau".