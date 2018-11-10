Дебюши завершил карьеру в сборной Франции

Защитник "Сент-Этьена" Матье Дебюши объявил о завершении международной карьеры. 33-летний француз в составе "трехцветных" провел 27 матчей и забил 2 гола. Последний раз в футболке национальной команды он выходил на поле в сентябре 2015 года.

- История со сборной Франции закончена для меня, - цитирует RMC Дебюши. - Хочу сосредоточиться на своем клубе. У меня были отличные годы в составе "трехцветных", чемпионаты Европы и мира. Но прошло немало времени. Думаю, что я сделал все возможное, чтобы в конце прошлого сезона быть в сборной. На мой взгляд, я заслужил место в команде. Теперь же выбор был сделан. Правда в том, что я пришел к моменту в своей карьере, когда хочу сосредоточиться на клубе.