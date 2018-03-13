Дебюши обошел Неймара в борьбе за звание лучшего игрока февраля во Франции

Защитник "Сент-Этьена" Матье Дебюши признан лучшим игроком лиги 1 в феврале, сообщает пресс-служба профсоюза футболистов Франции. 32-летний игрок стал первым защитником за пять лет, который получил звание лучшего футболиста месяца. Он получил 47 процентов голосов, опередив Неймара из "ПСЖ" (34 процента) и Бенжамена Леконта из "Монпелье" (19 процентов). В феврале Дебюши отметился двумя голами в четырех матчах.

Лучшим игроком лиги 2 стал Юнис Абдельхамид из "Реймса", забивший три гола в четырех матчах.