Данте: "Иногда боевая ничья значит больше, чем незаслуженная победа"

Капитан "Ниццы" Данте после ничьей в матче 7-го тура чемпионата Франции с "Анже" (2:2) отметил, что этот результат может означать больше, чем победа. Также он надеется, что в следующих играх "орлята" будут играть лучше.

- В начале матча у нас были проблемы, но завершили мы лучше, - цитирует пресс-служба клуба Данте. - Мы должны быть умнее, когда встречаемся с командами, которые играют, как "Анже". Нужно быть более терпеливыми, когда теряем мяч. Следует также признать, что у "Анже" была хорошая игра и стоит поздравить их. Конечно, мы хотели победить, но иногда боевая ничья, когда уступаешь со счетом 0:2, может означать больше, чем незаслуженная победа. Нам нужно быть лучше, но мы продолжаем наше путешествие и остаемся позитивными. Матчи против "Витесса" и "Марселя" могут быть совершенно другими.