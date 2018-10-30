Даниэл ван Бюйтен: "С Мбаппе в составе "Марсель" не проиграл бы "ПСЖ"

Бывший защитник "Марселя" Даниэл ван Бюйтен считает, что решающую роль в успешной серии "ПСЖ" из 11 побед в лиге 1 сыграл Кильян Мбаппе. В последнем туре парижане обыграли "Марсель" со счетом 2:0, и первый гол забил именно этот форвард, выйдя на замену.

– Против "ПСЖ" либо ты пытаешься контролировать все сзади, либо рискуешь и атакуешь, – цитирует France Football ван Бюйтена. – Очень трудно делать и то, и другое. Но готов поспорить, что с Мбаппе в составе "Марсель" бы не проиграл. Потому что в обороне "ПСЖ" тоже есть пробелы. Только у "Марселя" в арсенале нет такого оружия, как Мбаппе.