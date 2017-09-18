Дани Алвес: "Забрал мяч у Кавани, потому что сам хотел пробить штрафной"

Защитник "ПСЖ" Дани Алвес после матча 6-го тура чемпионата Франции против "Лиона" (2:0) заявил, что, забрав мяч у партнера по команде Эдинсона Кавани, не хотел отдавать его другому одноклубнику - Неймару. Игрок обороны отметил, что хотел сам исполнить штрафной и был уверен в своих силах.

- Я хотел пробить штрафной сам. Я забрал мяч, потому что уже забил несколько отличных голов. Я был уверен в своих силах. Но это не имеет значения - команда важнее любого игрока, - цитирует As Алвеса. - Я хотел взять ответственность на себя, но Неймар забрал мяч у меня и сам исполнил штрафной. Я взял его у Кавани, потому что хотел забить сам. К сожалению, я не смог.

Отметим, что в этой встрече Неймар и Кавани не поделили мяч перед исполнением пенальти. Бразилец хотел исполнить одиннадцатиметровый удар самостоятельно, но к мячу подошел уругваец и не смог реализовать его.