Дани Алвес: "Я зарабатываю больше, чем заслуживаю"

Защитник "ПСЖ" Дани Алвес считает, что получает слишком много. На данный момент футболист зарабатывает 700 000 евро в месяц.
– Я приехал в Париж, чтобы играть в футбол, а не зарабатывать деньги, – передает Globoesporte слова Дани Алвеса. – Будьте уверены. Но если быть честным, я зарабатываю больше, чем заслуживаю. Это тоже хорошо!
higagy
Сколько бы Дани не получал, но кое-кому стоило бы взять с него пример.
15:46
credit500
49 млн рублей в месяц... это при том, что он, как профессиональный спортсмен, 90% времени проводит на играх, тренировках, сборах, рекламных турах. То есть фактически, 90% времени денег не тратит. Это просто феноменально! В чужие карманы не лезу, даже рад за него, но завидно слегка, чего уж там :)
15:43
баламошка
Поделись со страждущими. С бедняками и амурскими тиграми. Хотя, хрен с ними), поделись лучше с форумчанами СЭ)
15:31