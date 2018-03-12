14:59 | Футбол — Франция

Дани Алвес: "Я зарабатываю больше, чем заслуживаю"

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Защитник "ПСЖ"Дани Алвес считает, что получает слишком много. На данный момент футболист зарабатывает 700 000 евро в месяц.

– Я приехал в Париж, чтобы играть в футбол, а не зарабатывать деньги, – передает Globoesporte слова Дани Алвеса. – Будьте уверены. Но если быть честным, я зарабатываю больше, чем заслуживаю. Это тоже хорошо!

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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higagy

Сколько бы Дани не получал, но кое-кому стоило бы взять с него пример.

15:46

credit500

49 млн рублей в месяц... это при том, что он, как профессиональный спортсмен, 90% времени проводит на играх, тренировках, сборах, рекламных турах. То есть фактически, 90% времени денег не тратит. Это просто феноменально! В чужие карманы не лезу, даже рад за него, но завидно слегка, чего уж там :)

15:43

баламошка

Поделись со страждущими. С бедняками и амурскими тиграми. Хотя, хрен с ними), поделись лучше с форумчанами СЭ)

15:31

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