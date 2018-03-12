Дани Алвес: "Я зарабатываю больше, чем заслуживаю"

Защитник "ПСЖ"​ Дани Алвес считает, что получает слишком много. На данный момент футболист зарабатывает 700 000 евро в месяц.

– Я приехал в Париж, чтобы играть в футбол, а не зарабатывать деньги, – передает Globoesporte слова Дани Алвеса. – Будьте уверены. Но если быть честным, я зарабатываю больше, чем заслуживаю. Это тоже хорошо!