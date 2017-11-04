Дани Алвес: "Я выбрал "ПСЖ", но не скрываю, что восхищаюсь Гвардьолой и хочу поиграть в чемпионате Англии"

Защитник "ПСЖ" Дани Алвес рассказал, почему решил перейти в парижский клуб из "Ювентуса". Он также отметил, что чуть не стал игроком "Манчестер Сити".

– Мой переезд в Париж произошел благодаря сочетанию нескольких факторов. У меня много друзей в "ПСЖ", моя девушка жила в Париже, и ей очень нравится этот город. Также клуб очень амбициозен и становится все больше, – приводит Football Italia слова Алвеса. – Конечно, меня привлекала возможность снова поработать с Гвардьолой в "Манчестер Сити". Это ослепило меня, и я не видел других вариантов.

Однако один раз я уже принял быстрое решение, когда перешел в "Ювентус", и это негативно сказалось на моих близких. Было нелегко найти рейс из Турина, чтобы увидеть моих детей в Барселоне. Моей девушке было сложно найти работу. Поэтому я выбрал Париж вместо Манчестера, но я не скрываю, что восхищаюсь Гвардьолой и хочу поиграть в чемпионате Англии.

Напомним, 34-летний защитник перешел в "ПСЖ" в межсезонье, до этого он один сезон выступал за "Ювентус". В текущем сезоне он провел 14 матчей во всех клубных турнирах и забил два гола.