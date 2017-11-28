Дани Алвес: "Я счастлив в "ПСЖ", но не из-за игры с Кавани, Неймаром и Мбаппе"

Защитник "ПСЖ" Дани Алвес отметил, что итальянский футбол должен прогрессировать, чтобы вернуться на прежний уровень. Также 34-летний бразилец отметил, что абсолютно счастлив в Париже.

– Я провел хороший сезон в составе "Ювентуса". Однако решил уйти, потому что считаю, что итальянский футбол должен прогрессировать, – цитирует Marca Алвеса. – Я подписал контракт с "Ювентусом", потому что хотел улучшить итальянский футбол, повысить его уровень, но он оказался для меня слишком сложным. Я был счастлив там, но мне не нравился тот футбол и я не захотел продолжать.

Я счастлив в "ПСЖ", но не из-за игры с Кавани, Неймаром и Мбаппе. Я счастлив, потому что тут я могу играть в свое удовольствие и наслаждаться футболом. Надеюсь, что "Юве" и итальянский футбол поймут, что нужно меняться, потому что мировой футбол уже сделал это.

Напомним, что Дани Алвес перешел в "ПСЖ" из "Ювентуса" в июле 2017 года. За парижан бразилец провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола.