Дани Алвес высказался в защиту Неймара

Защитник "ПСЖ" Дани Алвес считает, что критика его партнера по команде Неймара является чрезмерной.

- На мой взгляд, критика в его адрес чрезмерна, - цитирует бразильца Goal.com. - Его критикуют за все. Что бы он не сделал, это становится новостью. Его критикуют за эмоции, за покрашенные волосы. Хотел бы я увидеть, что бы эти критики делали на его месте. Критика – это оружие слабых. Все, кто знаком с Неймаром, знают, насколько это фантастический футболист. Мы должны беречь таких игроков, потому что они делают футбол интереснее. Легко критиковать игроков уровня Неймара. Сложнее уметь делать то, что умеют они.

Ранее Неймар заявил, что останется в "ПСЖ" на следующий сезон.