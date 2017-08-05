Дани Алвес - в стартовом составе "ПСЖ" на матч с "Амьеном", Неймара нет в заявке

Стали известны стартовые составы "ПСЖ" и "Амьена" на матч 1-го тура чемпионата Франции. Новичок парижан Неймар в заявку на эту встречу не включен, так как лигой еще не получен международный трансферный сертификат, поэтому дебют игрока откладывается.

Тем не менее, бразилец уже находится на "Парк де Пренс", так как за час до матча началась его презентация в качестве игрока "ПСЖ".

Стартовые составы команд выглядят следующим образом:

"ПСЖ" - Ареола, Дани Алвес, Тиагу Силва, Маркиньюс, Кюрзава, Верратти, Мотта, Рабьо, Ди Мария, Пасторе, Кавани

"Амьен" - Гюртнер, Гуано, Аденон, Эль Хаджам, Сиссоко, Ндомбеле, Бодмер, Мокондюи, Фофана, Манзала, Койта.