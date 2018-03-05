Дани Алвес - о смерти Астори: "Каждый день гибнут тысячи детей и это остается без внимания"

Защитник "ПСЖ" Дани Алвес отметил, что ему жаль семью защитника "Фиорентины" Давиде Астори. Футболист подчеркнул, что в мире остается без внимания гибель тысячи детей.
- Мы не были слишком обеспокоены смертью Астори, потому что мы его не очень хорошо знали, - цитирует Football Italia Алвеса. - Мне жаль его семью. Я надеюсь, что сейчас Давиде в лучшем из миров.
Однако, тысячи детей гибнут каждый день и это остается без внимания. Дети тоже важны. Мы все рано или поздно умрем.
Напомним, что Астори скончался в воскресенье в номере отеля в Удине. Он и его партнеры готовились к встрече 27-го тура чемпионата Италии против "Удинезе".
Давиде Астори умер во сне // Капитан "Фиорентины" найден мертвым в отеле //
"Покойся с миром, чемпион". Футбольный мир скорбит вместе с семьей Астори //
За что Италия любила Давиде Астори
Язва
Пример в студию всезнайка. Обычно, кто помогает - делает это молча и не пиариться на чужом горе.
22:01 5 марта
sars882
Языа, а ты думаешь он не помогает? глупышка
20:28 5 марта
Язва
Дани решил напомнить о себе. Раз такой заботливый, то открой больницу за свой счет или помоги деньгами фондам, которые заботятся о детях. А умничать и так полно мастеров.
20:17 5 марта
Roma_Totti
Просто Давиде Астори известный футболист, поэтому про него много пишут. А так Дани тоже прав.
20:08 5 марта
HerculesKolya
Дани, твоя объективность в данный момент звучит мерзко!
20:01 5 марта
and0508
и это правда ...
19:59 5 марта