Дани Алвес - о смерти Астори: "Каждый день гибнут тысячи детей и это остается без внимания"

Защитник "ПСЖ" Дани Алвес отметил, что ему жаль семью защитника "Фиорентины" Давиде Астори. Футболист подчеркнул, что в мире остается без внимания гибель тысячи детей.

- Мы не были слишком обеспокоены смертью Астори, потому что мы его не очень хорошо знали, - цитирует Football Italia Алвеса. - Мне жаль его семью. Я надеюсь, что сейчас Давиде в лучшем из миров.

Однако, тысячи детей гибнут каждый день и это остается без внимания. Дети тоже важны. Мы все рано или поздно умрем.

Напомним, что Астори скончался в воскресенье в номере отеля в Удине. Он и его партнеры готовились к встрече 27-го тура чемпионата Италии против "Удинезе".

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