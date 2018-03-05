19:50 5 марта | Футбол — Франция

Дани Алвес - о смерти Астори: "Каждый день гибнут тысячи детей и это остается без внимания"

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Защитник "ПСЖ" Дани Алвес отметил, что ему жаль семью защитника "Фиорентины" Давиде Астори. Футболист подчеркнул, что в мире остается без внимания гибель тысячи детей.

- Мы не были слишком обеспокоены смертью Астори, потому что мы его не очень хорошо знали, - цитирует Football Italia Алвеса. - Мне жаль его семью. Я надеюсь, что сейчас Давиде в лучшем из миров.

Однако, тысячи детей гибнут каждый день и это остается без внимания. Дети тоже важны. Мы все рано или поздно умрем.

Напомним, что Астори скончался в воскресенье в номере отеля в Удине. Он и его партнеры готовились к встрече 27-го тура чемпионата Италии против "Удинезе".

Давиде Астори умер во сне // Капитан "Фиорентины" найден мертвым в отеле // 
"Покойся с миром, чемпион". Футбольный мир скорбит вместе с семьей Астори // 
За что Италия любила Давиде Астори

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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Язва

Пример в студию всезнайка. Обычно, кто помогает - делает это молча и не пиариться на чужом горе.

22:01 5 марта

sars882

Языа, а ты думаешь он не помогает? глупышка

20:28 5 марта

Язва

Дани решил напомнить о себе. Раз такой заботливый, то открой больницу за свой счет или помоги деньгами фондам, которые заботятся о детях. А умничать и так полно мастеров.

20:17 5 марта

Roma_Totti

Просто Давиде Астори известный футболист, поэтому про него много пишут. А так Дани тоже прав.

20:08 5 марта

HerculesKolya

Дани, твоя объективность в данный момент звучит мерзко!

20:01 5 марта

and0508

и это правда ...

19:59 5 марта

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