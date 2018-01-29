Дани Алвес: "Неймару пришлось выйти из тени Месси"

Защитник "ПСЖ" Дани Алвес считает, что Неймар правильно поступил, перейдя из "Барселоны". По его словам, бразилец находится на одном уровне с Лионелем Месси.

- Я думаю, что Неймар уже находится на одном уровне с Месси, если говорить о влиятельности этих игроков в футбольном мире, - цитирует пресс-служба FIFA Алвеса. - Неймару пришлось выйти из тени Месси. Играть с таким уникальным футболистом, как Лео, в одной команде - это невероятный опыт. Но в голове всегда есть место сомнениям: это ты такой классный или он?