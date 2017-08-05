Дани Алвес: "Максвелл убедил меня перейти в "ПСЖ"

Защитник "ПСЖ" Дани Алвес отметил, что перешел в парижский клуб из-за большого количества соотечественников в команде. Он подчеркнул, что главную роль в его переходе сыграл Максвелл, который по итогам прошлого сезона завершил карьеру.

– У меня здесь много друзей, – цитирует Goal.com Алвеса. – Именно Максвелл убедил меня переехать в Париж. Кроме того, в команде собралось очень много бразильцев, благодаря чему здесь я чувствую себя как дома. Со спортивной точки зрения клуб ставит перед собой большие задачи, что также повлияло на мое решение перейти сюда.

Напомним, что Алвес на правах свободного агента подписал двухлетнее соглашение с "ПСЖ", до этого расторгнув контракт с "Ювентусом". Предполагалось, что после ухода из итальянской команды 34-летний футболист перейдет в "Манчестер Сити".