Дани Алвес и Тиагу Силва - в запасе "ПСЖ" на матч с "Бордо"

Стали известны составы "ПСЖ" и "Бордо" на матч 7-го тура чемпионата Франции. В запасе парижан остались бывший игрок "Динамо" бразилец Тиагу Силва, а также Дани Алвес, открывший счет в игре Лиги чемпионов с "Баварией" (3:0).

Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"ПСЖ": Ареола - Менье, Маркиньюс, Кимпембе, Берчиче - Верратти, Дракслер, Рабьо - Мбаппе, Кавани, Неймар.

Запасные - Трапп, Тиагу Силва, Дани Алвес, Ло Сельо, Нкунку, Лукас, Ди Мария.

"Бордо": Костиль - Сабали, Йованович, Пелланар, Отавиу - Лерагер, Санкре - Тулалан, Малком, Камано - Де Превиль.

Запасные - Приор, Левчук, Плашил, Вада, Менди, Кафу, Лаборд.

Матч "ПСЖ" - "Бордо" начнется в 18.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.