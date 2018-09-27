Дани Алвес ходит модельной походкой в трусах и на каблуках

Защитник "ПСЖ" Дани Алвес примерил обувь своей подруги - модели Джоаны Санс. 35-летний футболист опубликовал в своем Инстаграме видео, на котором он сначала надевает туфли на тонких шпильках, затем заправляет футболку в трусы, а потом идет по комнате, изображая модельную походку.

- Это неделя моды, - таким комментарием сопроводил это видео Алвес.

Ролик вызвал различную реакцию в комментариях.

- Сумасшедший Дани, но это очень хорошо, - написал пользователь danaci1.

- Ты сошел с ума, - так комментирует это видео williecanguio.

- Будущая топ-модель, - написал _.george7._

- Какая хрупкая мужественность, - написал kiriadosanjos.

- Тебе нужно больше практиковаться, - написал breydisdavila.

Алвес выступает за "ПСЖ" с 2017 года. В текущем сезоне он не провел ни одного матча за парижский клуб.

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