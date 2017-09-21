Дани Алвес - Форлану: "Я не знаю, какой матч ты смотрел"

Защитник "ПСЖ" Дани Алвес ответил на критику экс-нападающего сборной Уругвая Диего Форлана. В матче 6-го тура чемпионата Франции против "Лиона" (2:0) Алвес хотел отобрать у нападающего Эдинсона Кавани попытку пробития пенальти. Перед этим Дани Алвес не позволил уругвайцу пробить штрафной и отдал мяч Неймару. Форлан осудил поведение Алвеса.

– Я не знаю, какой матч смотрел Форлан, – написал на своей странице в Твиттере Алвес. – В игре с "Лионом" я как раз пресекал сборы одноклубников, а не обострял их. Хотел бы попросить прекратить полемику с использованием моего имени.