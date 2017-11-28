Далберт: "Фанаты "Ниццы" обещали сломать мне ноги и убить"

Защитник "Интера" Далберт признался, что получал сообщения с угрозами от фанатов "Ниццы". Бразилец прошлым летом покинул французский клуб.

- Хочу оставить след в истории "Интера" и сыграть за сборную Бразилии, - цитирует France Football Далберта. -Меня разочаровывало отсутствие внимания в "Ницце". Если бы руководство хотело меня удержать, то, по крайней мере, могли бы предложить улучшение моего контракта. Дело не в деньгах, а в том, откуда я пришел, я должен застраховать будущее своей семьи. Но ничего не последовало, поэтому я выбрал "Интер". Игроки были на моей стороне, и на моем месте поступили бы так же. Моя совесть чиста.

Фанаты? Я был предателем в их глазах. Однажды я хотел бы вернуться в "Ниццу", но я не думаю, что это будет возможно. Делал все для этого клуба и не хотел бы видеть гнев в глазах фанатов. Однако прежде чем я покинул команду, мне пришло много сообщений с угрозами, они обещали сломать мне ноги, а другие желали видеть меня мертвым. Они также отправляли сообщения с угрозами моей жене через социальные сети.