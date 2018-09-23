Что нужно знать о ставках на матч "Ренн" – "ПСЖ" 23 сентября

23 сентября "Ренн" на своем поле сыграет с ПСЖ в матче шестого тура чемпионата Франции. Встреча начнется в 16:00 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

Кто победит?

– "Фонбет" считает фаворитом матча ПСЖ. На победу команды Томаса Тухеля можно поставить с коэффициентом 1.37, на победу "Ренна" – с коэффициентом 7.70, на ничью – с коэффициентом 5.05.

Подавляющее большинство клиентов "Фонбет" тоже уверено в победе парижан. Среди всех игроков, поставивших на исход матча, 98% предпочли ПСЖ, всего 1% – "Ренн" и 1% – ничью.

Сколько забьют голов?

– Букмекеры "Фонбет" считают, что в матче будет забито меньше четырех голов. На тотал меньше 3,5 можно поставить с коэффициентом 1.62, на тотал больше 3,5 – с коэффициентом 2.30.

Большинство клиентов "Фонбет", напротив, считает, что матч будет результативным. На тотал больше 3,5 поставили 82% игроков, на тотал меньше 3,5 – 18%.

Как распределилось количество ставок между пятью самыми популярными котировками?

– 83% игроков поставили на победу ПСЖ, 6% – на то, что парижане не проиграют, 5% – на индивидуальный тотал ПСЖ больше 1,5. На гол команды Томаса Тухеля сделали ставку 4% клиентов "Фонбет", на победу ПСЖ с форой (-1) – 2%.

А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – 375 000 рублей на победу ПСЖ. В среднем на матч "Ренна" и ПСЖ ставят 753 рубля.