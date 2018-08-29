Черник не спас "Нанси" от вылета из Кубка лиги

"Орлеан" на выезде в серии пенальти переиграл "Нанси" в матче 2-го раунда Кубка лиги (1:1, 5:3 - серия пенальти). Ворота красно-белых защищал вратарь сборной Белоруссии Сергей Черник.

В других встречах "Аяччо" уступил "Лорьяну" (0:1), "Осер" выиграл у "Шатору" (2:1), "Труа" одолел "Клермон" (3:1), "Ланс" проиграл "Метцу" (1:1, 3:5 - серия пенальти), а "Гавр" взял верх над "Брестом" (3:3, 6:5 - серия пенальти).