Человек, ограбивший полузащитника "Лилля", оставил телефон на месте преступления

Курьезный случай произошел во Франции во время матча 15-го тура лиги 1 между "Лиллем" и "Каном". Дом полузащитника "догов" Рио Мавуба был ограблен, однако вор оставил на месте преступления свой мобильный телефон, о чем на своей странице в социальной сети сообщил сам футболист.

- Дурак, который пытался ограбить мой дом прошлой ночью... Ты оставил свой телефон на моем диване, - написал Мавуба. - Телефон был привязан к странице facebook... Я не буду звонить в полицию. У меня есть твое имя и адрес. Знаю, как ты выглядишь, как и где ты работаешь. Мы очень скоро увидимся!