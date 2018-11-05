Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию "ПСЖ" на решение УЕФА возбудить дело в отношении французского клуба, сообщает пресс-служба суда. Парижане подозреваются в нарушении финансового fair play.

Дело будет рассмотрено в закрытом режиме по просьбе сторон. Окончательное решение будет опубликовано.

В январе УЕФА закрыл дело в отношении "ПСЖ", не найдя расхождений в финансовой отчетности клуба и внешнего аудита. При этом в организации указали, что трансферный период лета 2017 года и последующие будут под пристальным контролем. В сентябре Арбитражная палата инстанции по финансовому контролю клубов УЕФА вернула дело "ПСЖ" для дополнительного расследования.