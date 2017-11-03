Бывший тренер "Рубина" может возглавить "Лилль"

Бывший главный тренер "Рубина" Хави Грасия рассматривается в качестве кандидата на пост наставника "Лилля". Как информирует AS, Марсело Бьельса покинет команду в ближайшее время из-за плохих результатов.
Напомним, Грасия в прошлом сезоне работал в "Рубине", но был уволен в начале лета этого года. Под его руководством казанцы завершили прошлый сезон на девятом месте.
Ранее сообщалось о том, что Бьельса начал переговоры с клубом о расторжении контракта. Специалист за увольнение из клуба требует 14 миллионов евро, когда руководство "догов" готово заплатить только 7 миллионов. "Лилль" под руководством Бьельсы в этом сезоне в чемпионате Франции занимает предпоследнюю строчку турнирной таблицы, набрав в десяти матчах шесть очков.