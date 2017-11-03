Бывший тренер "Рубина" может возглавить "Лилль"

Бывший главный тренер "Рубина" Хави Грасия рассматривается в качестве кандидата на пост наставника "Лилля". Как информирует AS, Марсело Бьельса покинет команду в ближайшее время из-за плохих результатов.

Напомним, Грасия в прошлом сезоне работал в "Рубине", но был уволен в начале лета этого года. Под его руководством казанцы завершили прошлый сезон на девятом месте.