Бывший технический директор "Монако": "Мбаппе намного лучше Роналду, он выиграет больше "Золотых мячей"

Бывший технический директор "Монако" Луис Кампос считает, что форвард "ПСЖ" Кильян Мбаппе идеально подошел бы "Реалу", и что он намного лучше Криштиану Роналду.

- Кильян показывает тот самый прекрасный футбол, который все мы хотим видеть. Я вижу его в форме "Реала", потому что в этом клубе хотят играть все великие футболисты. Уже сейчас я представляю, какое шоу он бы мог устроить на "Сантьяго Бернабеу". Мбаппе намного лучше, чем Криштиану Роналду, он сможет выиграть больше "Золотых мячей", - цитирует Кампоса AS.

Кильян Мбаппе является чемпионом мира в составе сборной Франции. Он стал лучшим молодым игроком на мировом форуме в России. В текущем сезоне 20-летний форвард провел 18 матчей в форме "ПСЖ", в которых он забил 15 голов и отдал 10 результативных передач.