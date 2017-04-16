Бывший главный тренер "Бастии" обещал "Лиону" "разобраться по-мужски" на Корсике

Французские СМИ вспомнили угрозы бывшего главного тренера "Бастии" Франсуа Чикколини в адрес игроков "Лиона", которые он произнес 5 ноября после матча 12-го тура лиги 1 между командами. "Лион" тогда победил дома со счетом 2:1 в эмоциональном матче с пенальти в свою пользу и двумя удалениями у "Бастии".

– "Лион" еще приедет к нам, – приводит BeInSport слова, сказанные Чикколини после того матча. – Когда они приедут на Корсику, им не удастся найти оправданий. Потому что все будет решаться по-мужски, как это делается на Корсике.

Отметим, что Чикколини был уволен в феврале, однако болельщики "Бастии" решили отомстить "Лиону". Сегодняшний матч был сорван из-за нападения фанатов на игроков "Лиона". Первое случилось перед игрой, из-за чего матч начался позже на 50 минут, а второе – в перерыве, после чего игра была отменена вовсе.