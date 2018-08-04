Буффон - в старте "ПСЖ" на Суперкубок Франции против "Монако", Неймар - в запасе

"ПСЖ" и "Монако" объявили стартовые составы на матч за Суперкубок Франции. Игра в китайском городе Шэньчжэнь начнется в 15.00 по московскому времени. У парижан форвард Неймар начнет встречу со скамейки запасных.

"ПСЖ": Буффон - Дагба, Силва, Риман, Нсоки - Диарра - Ди Мария, Верратти, Рабьо, Нкунку - Веа.

"Монако": Бенальо - Жемерсон, Глик, Серрано, Раджи - Аолу, Пеле - Грансир, Тилеманс, Лопеш - Йоветич.

"ПСЖ" – "Монако": Суперкубок Франции, 4 августа 2018 года, онлайн-трансляция матча в 15.00 (по московскому времени)