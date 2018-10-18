Буффон считает, что Мбаппе должен получить "Золотой мяч"

Голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон считает, что его одноклубник Кильян Мбаппе заслужил "Золотой мяч" в этом году. Церемония награждения состоится 3 декабря.

- С учетом того, что Мбаппе показывает на поле, и насколько решающим он был во время чемпионата мира-2018, он заслуживает "Золотой мяч". Не могу сказать обратного, – цитирует Goal Буффона. - В Италии его сравнивают с Роберто Баджо, Алессандро Дель Пьеро и Франческо Тотти. Но у него есть исключительные таланты и технические качества, которые я редко видел. Это феномен.