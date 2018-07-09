Буффон провел первую тренировку в "ПСЖ"

Вратарь Джанлуиджи Буффон провел первую тренировку в составе "ПСЖ", сообщает официальный Твиттер клуба. 40-летний голкипер подписал контракт с парижанами 6 июля, он рассчитан на год с возможностью продления на еще один сезон.
Для Буффона "ПСЖ" стал третьим клубом в карьере - с 1995 по 2001 год он выступал за "Парму", а с 2001 по 2018 год защищал цвета "Ювентуса". В составе туринского клуба он завоевал 18 трофеев, включая 9 титулов чемпиона Италии.
🤴🧤– Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 9 июля 2018 г.
Premier entraînement pour @gianluigibuffon 🔝#OneOfUs pic.twitter.com/8LT8mPSEno