Буффон провел первую тренировку в "ПСЖ"

Вратарь Джанлуиджи Буффон провел первую тренировку в составе "ПСЖ", сообщает официальный Твиттер клуба. 40-летний голкипер подписал контракт с парижанами 6 июля, он рассчитан на год с возможностью продления на еще один сезон.

Для Буффона "ПСЖ" стал третьим клубом в карьере - с 1995 по 2001 год он выступал за "Парму", а с 2001 по 2018 год защищал цвета "Ювентуса". В составе туринского клуба он завоевал 18 трофеев, включая 9 титулов чемпиона Италии.