Буффон ностальгирует по серии а. Голкипер вспомнил день своего дебюта за "Парму"

Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон в своем Инстаграме поделился фотографией со своего дебютного матча в серии а. 19 ноября 1995 года голкипер в возрасте 17-ти лет дебютировал в чемпионате Италии составе "Пармы" в матче с "Миланом".

- Ещё один день 19 ноября. Это особый день для меня - день моего дебюта в серии а в составе "Пармы" в 1995 году, - написал Буффон в своем Инстаграме.

40-летний Буффон является воспитанником "Пармы", в составе которой стал обладателем Кубка и Суперкубка Италии, а также Кубка УЕФА. В 2001 году вратарь перешел в "Ювентус", с которым девять раз становился чемпионом Италии, четыре раза завоевал Кубок Италии и пять раз выигрывал Суперкубок Италии.

Летом 2018 года Буффон перешел из "Ювентуса" в "ПСЖ", В текущем сезоне итальянец провел 8 матчей за парижан и пропустил 5 голов.

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