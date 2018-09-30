Брюно Женезьо: "Я очень зол"

Главный тренер "Лиона" Брюно Женезьо выразил разочарование ничьей в матче чемпионата Франции с "Нантом" (1:1). По его словам, команда должна была эффективнее сыграть против такого соперника.

– Я разочарован, – цитирует AFP Женезьо. – Мы словно вернулись к ситуации, которая была до игры с "Манчестер Сити". Кое-что получается, но без мяча мы работаем плохо. Все видели игру. Не нужно быть специалистом, чтобы понять, что именно не так. В какой-то момент мы должны научиться на своих ошибках, а не повторять их. "Нант" больше выигрывал единоборства, создавал моменты. Футбол за такое наказывает. Если хотим регулярно выступать в Лиге чемпионов, нам нужно выигрывать в таких матчах. Я очень зол, на самом деле.