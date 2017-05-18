Брюно Женезьо: "Я хочу остаться в "Лионе", несмотря на критику"

Главный тренер "Лиона" Брюно Женезьо надеется сохранить свой пост после окончания сезона, несмотря на критику со стороны болельщиков. "Лион" дошел до полуфинала Лиги Европы, где проиграл "Аяксу", а в чемпионате Франции не смог пробиться в Лигу чемпионов.

– Я очень люблю футбол и свою работу, – цитирует AFP Женезьо. – Мне хочется остаться в клубе, и я мотивирован на 200 процентов. Но решение принимает президент клуба. Я усталым себя не чувствую. Этот сезон стал важным шагом в моей карьере. Я мотивирован, несмотря на всю критику.