 Брюно Женезьо: "Я хочу остаться в "Лионе", несмотря на критику". ФУТБОЛ - Франция. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
15:44 | ФУТБОЛ — Франция

Брюно Женезьо: "Я хочу остаться в "Лионе", несмотря на критику"

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Главный тренер "Лиона" Брюно Женезьо надеется сохранить свой пост после окончания сезона, несмотря на критику со стороны болельщиков. "Лион" дошел до полуфинала Лиги Европы, где проиграл "Аяксу", а в чемпионате Франции не смог пробиться в Лигу чемпионов.

– Я очень люблю футбол и свою работу, – цитирует AFP Женезьо. – Мне хочется остаться в клубе, и я мотивирован на 200 процентов. Но решение принимает президент клуба. Я усталым себя не чувствую. Этот сезон стал важным шагом в моей карьере. Я мотивирован, несмотря на всю критику.

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