Брюно Женезьо: "Все еще возможно, но "Лиону" становится все труднее бороться за тройку"

Главный тренер "Лиона" Брюно Женезьо после поражения от "ПСЖ" в матче 30-го тура чемпионата Франции отметил, что его команда начала встречу хорошо, но затем теряла мяч в важные моменты. Также он отметил, что "ткачи" оказались в непростой ситуации в борьбе за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

- Мы очень хорошо начали, но потом допустили важные потери мяча, - цитирует пресс-служба клуба Женезьо. - Это помогло "ПСЖ" вернуться в игру. Мы должны были получить другой результат. Все еще возможно, но нам становится все труднее бороться за попадание в тройку.