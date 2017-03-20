11:09 | ФУТБОЛ — Франция

Брюно Женезьо: "Все еще возможно, но "Лиону" становится труднее бороться за тройку"

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Главный тренер "Лиона" Брюно Женезьо после поражения от "ПСЖ" в матче 30-го тура чемпионата Франции отметил, что его команда начала встречу хорошо, но затем теряла мяч в важные моменты. Также он отметил, что "ткачи" оказались в непростой ситуации в борьбе за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

- Мы очень хорошо начали, но потом допустили важные потери мяча, - цитирует пресс-служба клуба Женезьо. - Это помогло "ПСЖ" вернуться в игру. Мы должны были получить другой результат. Все еще возможно, но нам становится все труднее бороться за попадание в тройку.

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Материалы REN-TV

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