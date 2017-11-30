Брюно Женезьо: "Пропущенные голы стали следствием ошибок и невнимательности"

Главный тренер "Лиона" Брюно Женезьо выразил сожаление по поводу домашнего поражения от "Лилля" (1:2). "Лион" прервал свою серию из восьми матчей без поражений в лиге 1.

– В первом тайме нам не хватало плотности и единства, – цитирует AFP Женезьо. – Мы оставляли слишком много пространства и времени "Лиллю". Такие матчи бывают. Нужно уметь принимать это. Жаль, что во втором тайме не собрались. Всегда нужно быть собранными на сто процентов. Пропущенные голы стали следствием ошибок и невнимательности.