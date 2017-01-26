Брюно Женезьо: "Лион" верит в чемпионство"

Главный тренер "Лиона" Брюно Женезьо считает, что его команда не утратила шансов на чемпионство. По его словам, титул будет разыгран не только между "Монако" и "ПСЖ".

– Я не думаю, что предстоящий матч между этими командами станет решающим в борьбе за чемпионство, – цитирует L’Equipe Женезьо. – Впереди еще много туров, и это может сыграть нам на руку. Мы верим в чемпионство, хотя это может показаться странным. У нас сейчас на восемь очков больше, чем в прошлом году в этот же момент. И есть игра. Нужно побеждать, и у нас появится шанс догнать лидеров, если все пойдет хорошо. Мы должны верить, потому что "Лион" всегда был амбициозным.