Брюно Женезьо: "Фекир забил образцовый гол"

Главный тренер "Лиона" Брюно Женезьо после победы над "Монако" в матче 9-го тура чемпионата Франции (3:2) похвалил игру капитана команды Набиля Фекира. Французский нападающий на 95-й минуте со штрафного удара забил победный мяч.

- Удача была на нашей стороне, чего не хватало нам во время последних матчей, - цитирует L'Equipe Женезьо. - Также стоит поблагодарить Набиля Фекира, который имел 2-3 хороших момента во второй половине. Вся команда старалась. Дело не только в игре капитана. Тем не менее, его гол был решающим и образцовым.

Надеюсь, что "Лион" станет лучше играть в обороне. У нас должно быть больше спокойствия сзади, но наша команда много атакует, потому что мы играем почти с четырьмя форвардами.