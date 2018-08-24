Брюно Женезьо: "Фекир очень расстроен срывом сделки с "Ливерпулем"

Главный тренер "Лиона" Брюно Женезьо отметил, что нападающий Набиль Фекир очень расстроен из-за несостоявшегося перехода в "Ливерпуль". Француз был близок к подписанию контракта с "красными" этим летом, но сделка сорвалась.

– Фекир очень расстроен. Всегда непросто принять такую ситуацию, – цитирует Sky Sports Женезьо. – Он был очень близок к клубу, в который хотел перейти. Там он мог выйти на новый уровень, придать толчок своей карьере. Но все могло быть и хуже. "Лион" все же сильный клуб, он капитан команды, которая играет в Лиге чемпионов. Этот сезон может стать очень важным для Набиля. Я не вижу, по каким причинам он может быть менее эффективен, чем в прошлом сезоне. Набиль готов играть с нами.