Брюно Женезьо: "Этот матч отражает наш сезон: забили три мяча и сыграли вничью"

Главный тренер "Лиона" Брюно Женезьо остался недоволен ничьей в матче 38-го тура чемпионата Франции с "Ниццей" (3:3). По его словам, в таких матчах команда должна побеждать.

– Этот результат отражает наш сезон, – цитирует Le Figaro Женезьо. – Мы забили три мяча, но сыграли вничью. Это уменьшает нашу радость, потому что хотелось закончить сезон победой над хорошей командой. Я горжусь Ляказеттом, которого давно знаю. Его сто голов за "Лион" останутся в истории. Очень приятно видеть его прогресс. Я рад за всех, кто воспитывался в нашем клубе.