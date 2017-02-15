15:17 | ФУТБОЛ — Франция

Боскилиа вернется в строй через полгода

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Полузащитник "Монако" Габриэл Боскилиа успешно перенес операцию по поводу разрыва передней крестообразной связки, сообщае L'Equipe со ссылкой на главного тренера команды Леонарду Жардима. 20-летний бразилец получил травму в матче 25-го тура лиги 1 против "Метца" (5:0). На восстановление игроку потрубется 6 месяцев.

В текущем сезоне Габриэл Боскилиа в 16 матчах во всех турнирах забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи.

Напомним, что на следующей неделе "Монако" предстоит сыграть с "Манчестер Сити" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Материалы REN-TV

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